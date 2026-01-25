Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Баскетбол Новости

Георгий Жбанов — о «Зените»: у нас прошла шоковая терапия

Георгий Жбанов — о «Зените»: у нас прошла шоковая терапия
Комментарии

Атакующий защитник «Зенита» Георгий Жбанов после матча чемпионата Единой лиги ВТБ с ЦСКА высказался об эмоциональном состоянии игроков своей команды. Напомним, армейцы победили со счётом 93:90 (34:26; 26:24; 15:20; 18:20).

Единая лига ВТБ . Регулярный чемпионат
24 января 2026, суббота. 16:00 МСК
ЦСКА
Москва
Окончен
93 : 90
Зенит
Санкт-Петербург
ЦСКА: Тримбл - 21, Уэйр - 16, Антонов - 13, Жан-Шарль - 10, Астапкович - 9, Митрович - 7, Руженцев - 6, Ухов - 5, Кливленд - 2, Чадов - 2, Курбанов - 2, Карпенко
Зенит: Шаманич - 21, Жбанов - 17, Рэндольф - 14, Фрейзер - 9, Мартюк - 9, Воронцевич - 6, Емченко - 6, Роберсон - 5, Узинский - 3, Щербенев, Карасёв, Кривых

— Чувствуется, что вторую игру подряд «Зенит» выходит совершенно с другим настроем. Как это ощущается внутри команды?
— У нас прошла шоковая терапия, да, смена тренера и так далее. Ребята на подъёме в плане энергии. Надеюсь, будем продолжать так же и найдем свой путь к победам, — приводит слова Жбанова пресс-служба «Зенита».

Напомним, 20 января «Зенит» отстранил Александра Секулича от исполнения обязанностей главного тренера. 23 января клуб из Санкт-Петербурга объявил о контракте с тренером Ростиславом Вергуном. Белорусский специалист будет временно исполнять обязанности главного тренера.

Материалы по теме
Казалось, шансов нет, но «Зенит» заставил ЦСКА понервничать. Большой разбор матча недели
Казалось, шансов нет, но «Зенит» заставил ЦСКА понервничать. Большой разбор матча недели

Главные новости дня:

Комментарии
Новости. Баскетбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android