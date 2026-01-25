Георгий Жбанов — о «Зените»: у нас прошла шоковая терапия

Атакующий защитник «Зенита» Георгий Жбанов после матча чемпионата Единой лиги ВТБ с ЦСКА высказался об эмоциональном состоянии игроков своей команды. Напомним, армейцы победили со счётом 93:90 (34:26; 26:24; 15:20; 18:20).

— Чувствуется, что вторую игру подряд «Зенит» выходит совершенно с другим настроем. Как это ощущается внутри команды?

— У нас прошла шоковая терапия, да, смена тренера и так далее. Ребята на подъёме в плане энергии. Надеюсь, будем продолжать так же и найдем свой путь к победам, — приводит слова Жбанова пресс-служба «Зенита».

Напомним, 20 января «Зенит» отстранил Александра Секулича от исполнения обязанностей главного тренера. 23 января клуб из Санкт-Петербурга объявил о контракте с тренером Ростиславом Вергуном. Белорусский специалист будет временно исполнять обязанности главного тренера.

