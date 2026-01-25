Тимофей Мозгов оценил потенциал Егора Дёмина в НБА

Чемпион Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) в составе «Кливленд Кавальерс» Тимофей Мозгов поделился мнением о выступлении разыгрывающего «Бруклин Нетс» Егора Дёмина в дебютном сезоне в НБА.

— Дёмин проявляет себя в каждом матче «Бруклина». Что скажете про его игру?

— Я сейчас матчи не смотрю, ночью не просыпаюсь. Смотрю только какие-то моменты. Но я сильно переживаю за него.

— Видите у Егора большое будущее?

— Конечно. Он талантливый парень, быстрый, хорошо читает игру. В «Бруклине» не дураки сидят: не просто так его выбрали под восьмым номером. Дёмину только 19 лет, у него столько всего впереди, — приводит слова Мозгова «Матч ТВ».

Главные новости дня: