Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Баскетбол Новости

Тимофей Мозгов оценил потенциал Егора Дёмина в НБА

Тимофей Мозгов оценил потенциал Егора Дёмина в НБА
Комментарии

Чемпион Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) в составе «Кливленд Кавальерс» Тимофей Мозгов поделился мнением о выступлении разыгрывающего «Бруклин Нетс» Егора Дёмина в дебютном сезоне в НБА.

— Дёмин проявляет себя в каждом матче «Бруклина». Что скажете про его игру?
— Я сейчас матчи не смотрю, ночью не просыпаюсь. Смотрю только какие-то моменты. Но я сильно переживаю за него.

— Видите у Егора большое будущее?
— Конечно. Он талантливый парень, быстрый, хорошо читает игру. В «Бруклине» не дураки сидят: не просто так его выбрали под восьмым номером. Дёмину только 19 лет, у него столько всего впереди, — приводит слова Мозгова «Матч ТВ».

Материалы по теме
У Егора Дёмина спад и мало доверия? В матче НБА у россиянина снова скромные показатели
У Егора Дёмина спад и мало доверия? В матче НБА у россиянина снова скромные показатели

Главные новости дня:

Комментарии
Новости. Баскетбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android