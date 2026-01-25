Нуркич за сезон сделал столько трипл-даблов, сколько Кириленко за 10 сезонов в «Юте»

31-летний боснийский центровой «Юты Джаз» Юсуф Нуркич в нынешнем сезоне Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) оформил столько же трипл-даблов, сколько за время выступления в «Юте» было у прославленного российского игрока Андрея Кириленко. К настоящему моменту со старта этого сезона Нуркич записал на свой счёт три трипл-дабла. У Кириленко за 10 сезонов в «Джаз» также было три матча, где он набирал двузначные показатели в трёх графах статистики.

Отметим, что после ухода из «Юты» Кириленко в НБА больше не делал трипл-даблов. У Нуркича к настоящему моменту четыре трипл-дабла в НБА. В «Джаз» он выступает с лета 2025 года.

Андрей Кириленко посетил матч «Юты» и «Бостона» в НБА: