Обнародованы уникальные показатели Леброна Джеймса в четвёртых четвертях НБА в 2026 году

Обнародованы уникальные показатели Леброна Джеймса в четвёртых четвертях НБА в 2026 году
Комментарии

Лёгкий форвард и один из лидеров «Лос-Анджелес Лейкерс» Леброн Джеймс в 2026 году лидирует среди игроков Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) по общему количеству очков, набранных в заключительных четвертях матчей.

Как сообщает портал Witness King James в соцсети X, за эти игровые отрезки Джеймс набрал 100 очков.

Кроме того, Леброн занимает высокие позиции и по другим показателям: по количеству результативных передач в четвёртых четвертях он находится на пятом месте с 20 ассистами, а его показатель TS% равен 72,3 — это второй результат среди всех игроков, сделавших не менее 40 бросковых попыток.

