Видео: фанатка на русском обратилась к Дёмину перед матчем НБА, Егор ответил

Российский разыгрывающий «Бруклин Нетс» Егор Дёмин перед матчем в регулярном чемпионате Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) встретил русскоязычных фанатов. В то время как Дёмин оставлял автограф юному болельщику, девушка пожелала спортсмену удачи в предстоящей игре.

Напомним, в недавнем матче с «Бостон Селтикс» Дёмин провёл на площадке чуть более 21 минуты и за это время набрал шесть очков, совершил четыре подбора и отдал две результативные передачи. В общей сложности к данному моменту он принял участие в 38 матчах этого сезона НБА, где в среднем демонстрировал следующие показатели — 10,2 очка, три подбора и 3,4 передачи.