Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Баскетбол Новости

Видео: фанатка на русском обратилась к Дёмину перед матчем НБА, Егор ответил

Видео: фанатка на русском обратилась к Дёмину перед матчем НБА, Егор ответил
Комментарии

Российский разыгрывающий «Бруклин Нетс» Егор Дёмин перед матчем в регулярном чемпионате Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) встретил русскоязычных фанатов. В то время как Дёмин оставлял автограф юному болельщику, девушка пожелала спортсмену удачи в предстоящей игре.

Фанатка на русском обратилась к Дёмину перед матчем НБА, Егор ответил:

Напомним, в недавнем матче с «Бостон Селтикс» Дёмин провёл на площадке чуть более 21 минуты и за это время набрал шесть очков, совершил четыре подбора и отдал две результативные передачи. В общей сложности к данному моменту он принял участие в 38 матчах этого сезона НБА, где в среднем демонстрировал следующие показатели — 10,2 очка, три подбора и 3,4 передачи.

Сейчас читают:
У Егора Дёмина спад и мало доверия? В матче НБА у россиянина снова скромные показатели
У Егора Дёмина спад и мало доверия? В матче НБА у россиянина снова скромные показатели
Комментарии
Новости. Баскетбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android