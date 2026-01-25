Скидки
«Уралмаш» объявил об уходе российского центрового Халдеева

Комментарии

26-летний российский центровой Дмитрий Халдеев покинул «Уралмаш», где он выступал на правах аренды. Об этом информирует пресс-служба екатеринбургского клуба.

«Спасибо за работу, Дима! Дмитрий Халдеев покидает «Уралмаш» и продолжит карьеру в другом клубе. Благодарим Диму за время, проведённое в команде. Желаем больших успехов!» — говорится в сообщении екатеринбуржцев.

В нынешнем сезоне Единой лиги ВТБ Халдеев принял участие в семи матчах регулярного чемпионата, в которых в среднем набирал 0,4 очка, совершал 0,4 подбора и отдавал 0,1 передачи.

«Уралмаш» сейчас занимает восьмое место в турнирной таблице Единой лиги, имея в активе девять побед и 14 поражений.

