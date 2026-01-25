Защитник «Зенита» Жбанов — о матче с ЦСКА: ответственность за это поражение беру на себя

Атакующий защитник «Зенита» Георгий Жбанов поделился мнением о матче регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ с ЦСКА. Встреча проходила 24 января в Москве и завершилась в пользу красно-синих со счётом 93:90 (34:26; 26:24; 15:20; 18:20).

— Почти весь матч вы догоняли соперника и уступали до «–18». Что помогло не отпустить игру?

— Не знаю, наверное, мы не хотели подвести нового тренера Ростислава Николаевича, чтобы его дебют удался, чтобы в очередной раз облить тренера водой. Выкладывались на максимум, но счёт на табло. Беру ответственность за это поражение на себя, за этот пас рисковый. Не знаю, решил рискнуть. Если вернуть меня обратно, я бы ничего, наверное, не поменял, — приводит слова Жбанова пресс-служба «Зенита».