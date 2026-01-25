Халдеев может продолжить карьеру в «Самаре»

По информации «Чемпионата», 26-летний российский центровой Дмитрий Халдеев, который принадлежит саратовскому «Автодору», может продолжить карьеру в «Самаре».

Ранее Халдеев покинул «Уралмаш». Он сыграл за уральцев на правах аренды всего семь матчей, в которых проводил в среднем меньше четырёх минут на паркете.

«Уралмаш» в настоящий момент занимает восьмое место в турнирной таблице Единой лиги ВТБ, в его активе девять побед и 14 поражений. Лидером чемпионата является московский ЦСКА. На счету армейцев 21 победа при двух поражениях. «Самара» располагается на последнем месте в турнирной таблице (одна победа и 21 поражение).