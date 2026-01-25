Скидки
Тимофей Мозгов высказался об ожидаемом европейском проекте НБА

Чемпион НБА Тимофей Мозгов ответил на вопрос по поводу ожидаемого европейского проекта Национальной баскетбольной ассоциации (НБА). В декабре прошлого года комиссионер НБА Адам Сильвер анонсировал скорое начало переговоров с потенциальными участниками турнира.

— Как относитесь к проекту НБА Европа?
— Честно говоря, не знаю, что это такое (улыбается).

— Похоже, НБА всерьёз хочет посоперничать с Евролигой в Европе.
— Не думаю, что Евролига так просто сдастся. Да, слухи об этом проекте ходили, но то, что это всерьёз обсуждается…

— Похоже, что серьёзно.
— Если всех это устраивает и если там деньги, то почему нет? Думаю, будет интересно, — приводит слова Мозгова «Матч ТВ».

