Тимофей Мозгов высказался об ожидаемом европейском проекте НБА

Чемпион НБА Тимофей Мозгов ответил на вопрос по поводу ожидаемого европейского проекта Национальной баскетбольной ассоциации (НБА). В декабре прошлого года комиссионер НБА Адам Сильвер анонсировал скорое начало переговоров с потенциальными участниками турнира.

— Как относитесь к проекту НБА Европа?

— Честно говоря, не знаю, что это такое (улыбается).

— Похоже, НБА всерьёз хочет посоперничать с Евролигой в Европе.

— Не думаю, что Евролига так просто сдастся. Да, слухи об этом проекте ходили, но то, что это всерьёз обсуждается…

— Похоже, что серьёзно.

— Если всех это устраивает и если там деньги, то почему нет? Думаю, будет интересно, — приводит слова Мозгова «Матч ТВ».