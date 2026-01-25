Скидки
Бетсити Парма — МБА-МАИ, результат матча 25 января 2026, счет 73:79 ОТ, Единая лига ВТБ – 2025/2026

МБА-МАИ вырвала победу в матче Единой лиги с «Пармой» в овертайме
Комментарии

Завершился матч регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ, в ходе которого пермская «Бетсити Парма» принимала московскую МБА-МАИ. Встреча закончилась в овертайме победой гостей со счётом 79:73 ОТ (19:21, 19:13, 18:24, 12:10, 11:5).

Единая лига ВТБ . Регулярный чемпионат
25 января 2026, воскресенье. 15:00 МСК
Бетсити Парма
Пермский край
Окончен
73 : 79
ОТ
МБА-МАИ
Москва
Бетсити Парма: Адамс - 14, Адамс - 13, Фирсов - 12, Сандерс - 9, Свинин - 6, Ильницкий - 6, Картер - 6, Шашков - 4, Захаров - 3, Стафеев, Якушин, Егоров
МБА-МАИ: Савков - 26, Зубков - 23, Гудумак - 9, Личутин - 6, Трушкин - 5, Исмаилов - 4, Платунов - 3, Певнев - 3, Комолов, Зайцев, Барашков, Балашов

Самым результативным в составе «Пармы» стал американский разыгрывающий Брендан Адамс. На его счету 14 очков, шесть подборов и семь передач. У МБА-МАИ лучшую результативность продемонстрировал лёгкий форвард Павел Савков. В его активе 26 очков, семь подборов и две результативные передачи.

В следующем туре «Парма» на выезде сыграет с «Самарой». Встреча состоится 29 января и начнётся в 18:30 мск. МБА-МАИ в следующем туре на выезде встретится с «Пари Нижний Новгород». Матч состоится 31 января. Начало — в 15:00 мск.

Календарь Единой лиги сезона-2025/2026
Турнирная таблица Единой лиги сезона-2025/2026
Новости. Баскетбол
