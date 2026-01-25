МБА-МАИ вырвала победу в матче Единой лиги с «Пармой» в овертайме

Завершился матч регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ, в ходе которого пермская «Бетсити Парма» принимала московскую МБА-МАИ. Встреча закончилась в овертайме победой гостей со счётом 79:73 ОТ (19:21, 19:13, 18:24, 12:10, 11:5).

Самым результативным в составе «Пармы» стал американский разыгрывающий Брендан Адамс. На его счету 14 очков, шесть подборов и семь передач. У МБА-МАИ лучшую результативность продемонстрировал лёгкий форвард Павел Савков. В его активе 26 очков, семь подборов и две результативные передачи.

В следующем туре «Парма» на выезде сыграет с «Самарой». Встреча состоится 29 января и начнётся в 18:30 мск. МБА-МАИ в следующем туре на выезде встретится с «Пари Нижний Новгород». Матч состоится 31 января. Начало — в 15:00 мск.

