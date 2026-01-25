17 очков Джонсона помогли «Локо» одержать третью победу кряду в ЕЛ. Обыграна «Самара»

В воскресенье, 25 января, на стадионе «Баскет-Холл» в Краснодаре состоялся очередной матч регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ в сезоне-2025/2026, в рамках которого местный «Локомотив-Кубань» принимал «Самару». Хозяева площадки со счётом 96:79 (26:26, 19:19, 25:19, 26:15) победили гостей из Самары.

Лучшим игроком в составе краснодарского коллектива стал американский лёгкий форвард Би Джей Джонсон — 17 очков, три подбора, две передачи, четыре перехвата и одна потеря при коэффициенте эффективности «+22».

У «Самары» отличился российский защитник Никита Михайловский — 21 очко, девять подборов, три передачи, один перехват и семь потерь при коэффициенте эффективности «+22».