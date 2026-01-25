Скидки
Главная Баскетбол Новости

Локомотив-Кубань — Самара, результат матча 25 января 2026, счет 96:79, Единая лига ВТБ — 2025/2026

17 очков Джонсона помогли «Локо» одержать третью победу кряду в ЕЛ. Обыграна «Самара»
Комментарии

В воскресенье, 25 января, на стадионе «Баскет-Холл» в Краснодаре состоялся очередной матч регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ в сезоне-2025/2026, в рамках которого местный «Локомотив-Кубань» принимал «Самару». Хозяева площадки со счётом 96:79 (26:26, 19:19, 25:19, 26:15) победили гостей из Самары.

Единая лига ВТБ . Регулярный чемпионат
25 января 2026, воскресенье. 15:30 МСК
Локомотив-Кубань
Краснодар
Окончен
96 : 79
Самара
Самарская область
Локомотив-Кубань: Джонсон - 17, Мур - 12, Ищенко - 12, Хантер - 11, Мартин - 10, Миллер - 9, Квитковских - 9, Коновалов - 6, Попов - 4, Ведищев - 3, Самойленко - 3, Шеянов
Самара: Михайловский - 21, Походяев - 16, Минченко - 15, Кузнецов - 11, Пивцайкин - 11, Чикарев - 5, Мартынов, Саврасов, Великородный, Косяков

Лучшим игроком в составе краснодарского коллектива стал американский лёгкий форвард Би Джей Джонсон — 17 очков, три подбора, две передачи, четыре перехвата и одна потеря при коэффициенте эффективности «+22».

У «Самары» отличился российский защитник Никита Михайловский — 21 очко, девять подборов, три передачи, один перехват и семь потерь при коэффициенте эффективности «+22».

Календарь Единой лиги сезона-2025/2026
Турнирная таблица Единой лиги сезона-2025/2026
