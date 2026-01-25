Гендиректор ЕЛ Корстин: матч ЦСКА — «Зенит» по накалу страстей был достоин игры плей‑офф

Генеральный директор Единой лиги ВТБ Илона Корстин высоко оценила матч между московским ЦСКА и санкт-петербургским «Зенитом», который состоялся вчера, 24 января, и завершился в пользу армейцев со счётом 93:90.

«Никто в этой встрече не ожидал лёгкой прогулки. Дерби оправдало все ожидания, несмотря на то что у ЦСКА серия из 20 побед на домашней площадке, несмотря на то что армейцы играли более стабильно, а у «Зенита» было много кадровых перестановок. Но «Зенит» показал лучшую игру за последнее время, а ЦСКА ещё раз доказал, что является лидером лиги на данный момент. Отмечу, что Ростислав Вергун за то очень короткое время, что он в «Зените», провёл очень хорошую работу. Думаю, команда с ним преобразится. Сам матч по накалу страстей был достоин плей‑офф», — приводит слова Корстин портал «Матч ТВ».