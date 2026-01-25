Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Баскетбол Новости

Единая лига – 2025/2026: результаты на 25 января, календарь, таблица

Единая лига: результаты матчей 25 января
Комментарии

В воскресенье, 25 января, в регулярном чемпионате Единой лиги ВТБ сезона-2025/2026 состоялся очередной игровой день, в рамках которого поклонники российского баскетбола смогли посмотреть два матча. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с их результатами.

Единая лига. Результаты на 25 января:

«Бетсити Парма» — МБА-МАИ — 73:79 ОТ;
«Локомотив-Кубань» — «Самара» — 96:79.

Первое место в турнирной таблице в настоящий момент занимает московский ЦСКА, на счету которого 21 победа и два поражения. На втором месте располагается казанский УНИКС с аналогичным соотношением побед и поражений. Тройку сильнейших замыкает «Локомотив-Кубань» (16 побед и восемь поражений).

Материалы по теме
Яркие легионеры и российские звёзды. Голосуйте за героя недели Единой лиги
Рейтинг
Яркие легионеры и российские звёзды. Голосуйте за героя недели Единой лиги
Комментарии
Новости. Баскетбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android