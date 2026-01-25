Единая лига: результаты матчей 25 января

В воскресенье, 25 января, в регулярном чемпионате Единой лиги ВТБ сезона-2025/2026 состоялся очередной игровой день, в рамках которого поклонники российского баскетбола смогли посмотреть два матча. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с их результатами.

Единая лига. Результаты на 25 января:

«Бетсити Парма» — МБА-МАИ — 73:79 ОТ;

«Локомотив-Кубань» — «Самара» — 96:79.

Первое место в турнирной таблице в настоящий момент занимает московский ЦСКА, на счету которого 21 победа и два поражения. На втором месте располагается казанский УНИКС с аналогичным соотношением побед и поражений. Тройку сильнейших замыкает «Локомотив-Кубань» (16 побед и восемь поражений).