Евгений Пашутин назвал причины поражения «Бетсити Пармы» в матче с МБА-МАИ

Главный тренер команды Единой лиги ВТБ «Бетсити Парма» Евгений Пашутин прокомментировал поражение в матче с МБА-МАИ (73:79 ОТ).

Единая лига ВТБ . Регулярный чемпионат
25 января 2026, воскресенье. 15:00 МСК
Бетсити Парма
Пермский край
Окончен
73 : 79
ОТ
МБА-МАИ
Москва
Бетсити Парма: Адамс - 14, Адамс - 13, Фирсов - 12, Сандерс - 9, Свинин - 6, Ильницкий - 6, Картер - 6, Шашков - 4, Захаров - 3, Стафеев, Якушин, Егоров
МБА-МАИ: Савков - 26, Зубков - 23, Гудумак - 9, Личутин - 6, Трушкин - 5, Исмаилов - 4, Платунов - 3, Певнев - 3, Комолов, Зайцев, Барашков, Балашов

«Сегодня мы начали очень мягко. Было два дня между играми на восстановление, день летели, на следующий разобрали соперника, и сразу игра. Думаю, что сегодня как раз не хватило вот этой свежести, в том числе и ментальной после хорошей игры в Краснодаре. Вышли расслабленные и не были готовы к бою. Особенно, в первые 20 минут матча.

Сегодня на нашем щите МБА-МАИ собрали 16 подборов, соперник имел повторную атаку или контролировали ритм, а мы не могли убежать в нападение. 16 подборов – это очень много, а по итогу матча мы, в целом, проиграли 14 подборов (54:40). Также не справились с Савковым, давали совершать ему свободные броски. Думаю, что в четвёртой четверти, когда стали проигрывать уже больше восьми очков, мы вернулись в игру за счёт движения мяча и за счёт энергии. Почти удалось спасти игру, перевели её в овертайм, но в дополнительное время совершали ошибки и тем самым дали сопернику возможность победить.

Это хороший урок для нас. Если мы не защищаемся и не подбираем, на победу рассчитывать тяжело. И если нет вот самоотверженности, самоотдачи в защите у всей команды, не у отдельных игроков, а у всех, то происходят вот такие вещи. Дома мы должны с самого начала доминировать и навязывать своё преимущество, навязывать агрессивную защиту. Будем работать и будем стараться стремиться исправить эту ситуацию», — сказал Пашутин на пресс-конференции.

