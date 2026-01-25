Тренер МБА-МАИ Карасёв: победа над «Пармой» стала очень важной в ментальном плане

Главный тренер МБА-МАИ Василий Карасёв поделился мыслями насчёт победы своих подопечных в матче Единой лиги ВТБ с пермской командой «Бетсити Парма» (79:73 ОТ).

«Для нас это очень важная, тяжёлая и хорошая заслуженная победа! Потому что за месяц у нас были тяжелейшие девять игр, все матчи с топами, и все не так удачно для нас складывались, Это, конечно, давило на игроков. И вот эта победа, особенно над «Пармой» на выезде очень приятна. Плюс это наша первая победа над пермской командой на выезде за все эти сезоны.

Особенно приятно одержать победу при таких зрителях и трибунах. Опять же, в этом году пермская команда показывает очень хороший и зрелый баскетбол. Ещё раз повторюсь, для нас эта победа как в ментальном, так и в эмоциональном плане очень важна», — приводит слова Карасёва пресс-служба Единой лиги.