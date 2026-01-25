Скидки
Главная Баскетбол Новости

Тренер МБА-МАИ Карасёв: победа над «Пармой» стала очень важной в ментальном плане

Главный тренер МБА-МАИ Василий Карасёв поделился мыслями насчёт победы своих подопечных в матче Единой лиги ВТБ с пермской командой «Бетсити Парма» (79:73 ОТ).

Единая лига ВТБ . Регулярный чемпионат
25 января 2026, воскресенье. 15:00 МСК
Бетсити Парма
Пермский край
Окончен
73 : 79
ОТ
МБА-МАИ
Москва
Бетсити Парма: Адамс - 14, Адамс - 13, Фирсов - 12, Сандерс - 9, Свинин - 6, Ильницкий - 6, Картер - 6, Шашков - 4, Захаров - 3, Стафеев, Якушин, Егоров
МБА-МАИ: Савков - 26, Зубков - 23, Гудумак - 9, Личутин - 6, Трушкин - 5, Исмаилов - 4, Платунов - 3, Певнев - 3, Комолов, Зайцев, Барашков, Балашов

«Для нас это очень важная, тяжёлая и хорошая заслуженная победа! Потому что за месяц у нас были тяжелейшие девять игр, все матчи с топами, и все не так удачно для нас складывались, Это, конечно, давило на игроков. И вот эта победа, особенно над «Пармой» на выезде очень приятна. Плюс это наша первая победа над пермской командой на выезде за все эти сезоны.

Особенно приятно одержать победу при таких зрителях и трибунах. Опять же, в этом году пермская команда показывает очень хороший и зрелый баскетбол. Ещё раз повторюсь, для нас эта победа как в ментальном, так и в эмоциональном плане очень важна», — приводит слова Карасёва пресс-служба Единой лиги.

