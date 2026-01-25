Скидки
Клуб НБА выпустил самую молодую стартовую пятёрку в истории лиги

Клуб НБА выпустил самую молодую стартовую пятёрку в истории лиги
Клуб Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) «Вашингтон Уизардс» во время матча с «Шарлотт Хорнетс» (115:119) установил рекорд лиги, выпустив самую молодую пятёрку игроков в истории.

НБА — регулярный чемпионат
24 января 2026, суббота. 20:00 МСК
Шарлотт Хорнетс
Шарлотт
Окончен
119 : 115
Вашингтон Уизардс
Вашингтон
Шарлотт Хорнетс: Миллер - 21, Бриджес - 20, Болл - 20, Нуппель - 16, Диабате - 11, Секстон - 9, Колкбреннер - 8, Джеймс - 6, Грин - 6, Уильямс - 2, Коннотон, Манн, Салон
Вашингтон Уизардс: Джонсон - 26, Сарр - 24, Каррингтон - 15, Шампани - 15, Уоткинс - 11, Джордж - 11, Райли - 7, Брэнэм - 3, Купер - 3, Гилл, Миддлтон, Багли III

В составе «Вашингтона» матч начали следующие игроки: Карлтон Каррингтон (20 лет), Алекс Сарр (20 лет), Тре Джонсон (19 лет), Кишон Джорж (22 года), Уилл Райли (19 лет).

Средний возраст игроков составил 20,64 года, что стало рекордным показателем с момента отслеживания данной метрики с сезона-1970/1971, о чём сообщила пресс-служба столичного клуба.

После 44 матчей в сезоне-2025/2026 «Уизардс» занимают последнее место в Восточной конференции, одержав 10 побед при 34 поражениях.

