Клуб НБА выпустил самую молодую стартовую пятёрку в истории лиги

Клуб Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) «Вашингтон Уизардс» во время матча с «Шарлотт Хорнетс» (115:119) установил рекорд лиги, выпустив самую молодую пятёрку игроков в истории.

В составе «Вашингтона» матч начали следующие игроки: Карлтон Каррингтон (20 лет), Алекс Сарр (20 лет), Тре Джонсон (19 лет), Кишон Джорж (22 года), Уилл Райли (19 лет).

Средний возраст игроков составил 20,64 года, что стало рекордным показателем с момента отслеживания данной метрики с сезона-1970/1971, о чём сообщила пресс-служба столичного клуба.

После 44 матчей в сезоне-2025/2026 «Уизардс» занимают последнее место в Восточной конференции, одержав 10 побед при 34 поражениях.