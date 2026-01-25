Скидки
Матч НБА между «Денвером» и «Мемфисом» отложен — инсайдер

Авторитетный американский инсайдер ESPN Шэмс Чарания сообщил на своей странице в социальной сети Х о том, что матч Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) между командами «Денвер Наггетс» и «Мемфис Гриззлиз», который был запланирован на сегодня, 25 января, в Мемфисе, отложен ввиду погодных условий.

Напомним, коллектив из Колорадо в текущий момент идёт на серии из двух побед и занимает третье место в турнирной таблице в Западной конференции. «Мемфис», в свою очередь, потерпел два поражения подряд и располагается на 11-й строчке в турнирной таблице.

Ранее было опубликовано фото Янниса Адетокунбо, на котором он выглядел подавленным на скамейке во время матча с «Денвером».

