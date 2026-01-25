«Недостаточный настрой». Томович — о победе «Локомотива-Кубань» над «Самарой»

Главный тренер команды «Локомотив-Кубань» Томислав Томович высказался о победе над «Самарой» (96:79) в Единой лиге ВТБ.

«Одна из причин, почему мы начали матч не так, как хотели – недостаточный настрой. Над этим нам предстоит как следует поработать. Ещё одна причина состоит в том, что мы все предыдущие дни тренировались с повышенной интенсивностью. Да, сегодня это стоило нам некоторой свежести, но нам предстоит почти двухнедельный выезд, по ходу которого количество тренировок будет ограничено. Поэтому мы постарались побольше потренироваться, пока возможность есть.

В большом перерыве я потребовал от команды больше агрессии, собранности и скорости. Соперник старался замедлить нас зонной защитой, но стоило нам в итоге взвинтить темп, как они перестали с нами справляться», — сказал Томович на пресс-конференции.