«Недостаточный настрой». Томович — о победе «Локомотива-Кубань» над «Самарой»

Главный тренер команды «Локомотив-Кубань» Томислав Томович высказался о победе над «Самарой» (96:79) в Единой лиге ВТБ.

Единая лига ВТБ . Регулярный чемпионат
25 января 2026, воскресенье. 15:30 МСК
Локомотив-Кубань
Краснодар
Окончен
96 : 79
Самара
Самарская область
Локомотив-Кубань: Джонсон - 17, Мур - 12, Ищенко - 12, Хантер - 11, Мартин - 10, Миллер - 9, Квитковских - 9, Коновалов - 6, Попов - 4, Ведищев - 3, Самойленко - 3, Шеянов
Самара: Михайловский - 21, Походяев - 16, Минченко - 15, Кузнецов - 11, Пивцайкин - 11, Чикарев - 5, Мартынов, Саврасов, Великородный, Косяков

«Одна из причин, почему мы начали матч не так, как хотели – недостаточный настрой. Над этим нам предстоит как следует поработать. Ещё одна причина состоит в том, что мы все предыдущие дни тренировались с повышенной интенсивностью. Да, сегодня это стоило нам некоторой свежести, но нам предстоит почти двухнедельный выезд, по ходу которого количество тренировок будет ограничено. Поэтому мы постарались побольше потренироваться, пока возможность есть.

В большом перерыве я потребовал от команды больше агрессии, собранности и скорости. Соперник старался замедлить нас зонной защитой, но стоило нам в итоге взвинтить темп, как они перестали с нами справляться», — сказал Томович на пресс-конференции.

