«Горжусь своими ребятами». Тренер «Самары» — о поражении в матче с «Локо»

Главный тренер «Самары» Владислав Коновалов высказался о поражении своей команды в матче с краснодарской командой «Локомотив-Кубань» (79:96).

«Думаю, матч получился интересным, и зрители, которые решили посвятить своё воскресенье походу на баскетбол, получили удовольствие. Мы стараемся быть конкурентными, несмотря на кадровые проблемы, преследующие нас весь сезон – уже в Краснодаре получил повреждение Андрей Саврасов. Играли короткой ротацией, удачно начали, хорошо двигали мяч, не боялись, играли остро. Плюс смогли отработать на тренировке то, что увидели на видео: нашли у соперника уязвимости, которые смогли атаковать правильно, остановили быстрое нападение «Локомотива». Понятно, что потом давление начало нарастать, пошла усталость, и в целом у нас сейчас дефицит болл-хэндлеров.

Замечательную игру провёл Артём Пивцайкин – забил, поборолся в защите. У него есть характер, он смелый и умный игрок, хорошо играл под давлением. Это наш следующий проспект, самарский талант. Мы вчера смотрели, как Егор Амосов дебютировал за «Реал», хочется верить, что у Пивцайкина тоже большое будущее.

Рад, что Минченко помогает нам своими бросками с периметра. Во второй половине сезона он обретает уверенность, и это тоже нас сейчас выручает. Потери? Да, некоторые атаки были поспешными, но я не собирался сушить игру, говорил – если есть момент, атакуйте. Не дали забить себе 100, итоговая разница, может, и не самая приятная, но я всё равно горжусь своими ребятами, они выложились на максимум. Спасибо за атмосферу, в «Баскет-Холле» всегда играть приятно, для меня это зал номер один в лиге в плане атмосферы», — приводит слова Коновалова пресс-служба Единой лиги.