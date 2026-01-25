Скидки
Российский форвард Егор Амосов прокомментировал дебют в первой команде «Реал» Мадрид

18-летний российский баскетболист Егор Амосов, выступающий на позиции лёгкого форварда, прокомментировал свой дебют в первой команде «Реал» Мадрид.

«Хочу всех поблагодарить, кто верил в меня и поддерживал на протяжении всего матча, всех тех, кто прислал поздравления с дебютом после игры. Я узнал о выезде за день до игры и был очень сильно удивлён. На протяжении всей игры очень сильно волновался, потому что это была моя первая попытка дебютировать за первую команду и выйти [на паркет].

Все игроки меня очень сильно поддерживали, и я очень благодарен главному тренеру за то, что доверил мне минуты в конце игры и выпустил меня на площадку. Все игроки меня поддерживали и после игры поздравили с первым матчем за команду. Но я конечно же понимаю, что есть ещё куда расти, и надеюсь ещё заслужу доверие тренера. Всем спасибо, что поддерживали меня и верили», — приводит слова Амосова Sports.ru.

