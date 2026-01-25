Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Баскетбол Новости

«Здоровьем занимался». Захар Ведищев — о первом матче за «Локо» после возвращения

«Здоровьем занимался». Захар Ведищев — о первом матче за «Локо» после возвращения
Комментарии

25-летний атакующий защитник Захар Ведищев отреагировал на своё первое появление на площадке в составе «Локомотива-Кубань» после возвращения в клуб. Краснодарцы обыграли «Самару» (96:79) в Единой лиге ВТБ.

Единая лига ВТБ . Регулярный чемпионат
25 января 2026, воскресенье. 15:30 МСК
Локомотив-Кубань
Краснодар
Окончен
96 : 79
Самара
Самарская область
Локомотив-Кубань: Джонсон - 17, Мур - 12, Ищенко - 12, Хантер - 11, Мартин - 10, Миллер - 9, Квитковских - 9, Коновалов - 6, Попов - 4, Ведищев - 3, Самойленко - 3, Шеянов
Самара: Михайловский - 21, Походяев - 16, Минченко - 15, Кузнецов - 11, Пивцайкин - 11, Чикарев - 5, Мартынов, Саврасов, Великородный, Косяков

— Как ощущения после первого забитого мяча за «Локомотив»?
— Приятно вернуться, долго был не в баскетболе — здоровьем занимался, тренировался, насколько оно [здоровье] позволяло, и вернулся. Первый бросок забить всегда приятно. Рад, что сегодня победили, хоть и не простая игра была. Поздравляю с победой «Локо-семью».

— Слышал, как тебя сегодня встречали трибуны? Они в какой-то момент начали скандировать в середине игры: «Хотим Захара».
— Да, было очень приятно, на самом деле. Конечно, всё слышал. Тоже, когда так давно не играл в баскетбол, были какие-то переживания, которых, может, раньше не было. Но рад, что удалось удачно зайти, забить первый бросок. Очень благодарен за поддержку, — приводит слова Захара пресс-служба команды.

Материалы по теме
«Недостаточный настрой». Томович — о победе «Локомотива-Кубань» над «Самарой»
Комментарии
Новости. Баскетбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android