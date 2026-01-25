«Здоровьем занимался». Захар Ведищев — о первом матче за «Локо» после возвращения

25-летний атакующий защитник Захар Ведищев отреагировал на своё первое появление на площадке в составе «Локомотива-Кубань» после возвращения в клуб. Краснодарцы обыграли «Самару» (96:79) в Единой лиге ВТБ.

— Как ощущения после первого забитого мяча за «Локомотив»?

— Приятно вернуться, долго был не в баскетболе — здоровьем занимался, тренировался, насколько оно [здоровье] позволяло, и вернулся. Первый бросок забить всегда приятно. Рад, что сегодня победили, хоть и не простая игра была. Поздравляю с победой «Локо-семью».

— Слышал, как тебя сегодня встречали трибуны? Они в какой-то момент начали скандировать в середине игры: «Хотим Захара».

— Да, было очень приятно, на самом деле. Конечно, всё слышал. Тоже, когда так давно не играл в баскетбол, были какие-то переживания, которых, может, раньше не было. Но рад, что удалось удачно зайти, забить первый бросок. Очень благодарен за поддержку, — приводит слова Захара пресс-служба команды.