Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Баскетбол Новости

Эй Смит: Леброн ошибся, оставшись в «Лейкерс». Ему следовало вернуться в «Кливленд»

Эй Смит: Леброн ошибся, оставшись в «Лейкерс». Ему следовало вернуться в «Кливленд»
Комментарии

Известный американский аналитик и журналист Стивен Эй Смит выразил уверенность в том, что четырёхкратный чемпион Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) американец Леброн Джеймс совершил ошибку, оставшись в команде «Лос-Анджелес Лейкерс» и не перейдя в клуб «Кливленд Кавальерс».

«Леброн Джеймс совершил ошибку, оставшись в «Лейкерс» в этом году. Я считаю, что ему следовало вернуться в «Кливленд». Если это его лебединая песня, то нужно бороться за чемпионство. Дамы и господа, представьте Леброна Джеймса в «Кливленде» с Донованом Митчеллом и Эваном Мобли», — приводит слова Эй Смита портал Basketball Network.

Материалы по теме
Леброн добрался до отметки в 51 000 очков. Кто сейчас ближе всех к нему?
Истории
Леброн добрался до отметки в 51 000 очков. Кто сейчас ближе всех к нему?
Комментарии
Новости. Баскетбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android