Эй Смит: Леброн ошибся, оставшись в «Лейкерс». Ему следовало вернуться в «Кливленд»

Известный американский аналитик и журналист Стивен Эй Смит выразил уверенность в том, что четырёхкратный чемпион Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) американец Леброн Джеймс совершил ошибку, оставшись в команде «Лос-Анджелес Лейкерс» и не перейдя в клуб «Кливленд Кавальерс».

«Леброн Джеймс совершил ошибку, оставшись в «Лейкерс» в этом году. Я считаю, что ему следовало вернуться в «Кливленд». Если это его лебединая песня, то нужно бороться за чемпионство. Дамы и господа, представьте Леброна Джеймса в «Кливленде» с Донованом Митчеллом и Эваном Мобли», — приводит слова Эй Смита портал Basketball Network.