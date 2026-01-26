Скидки
Гомельский выступил с резкой критикой Пистиолиса после победы ЦСКА в матче с «Зенитом»

Авторитетный российский комментатор и эксперт Владимир Гомельский выступил с резкой критикой в адрес главного тренера московского ЦСКА Андреаса Пистиолиса после сложного матча армейцев с санкт-петербургским «Зенитом». Встреча завершилась в пользу команда из Москвы со счётом 93:90.

Единая лига ВТБ . Регулярный чемпионат
24 января 2026, суббота. 16:00 МСК
ЦСКА
Москва
Окончен
93 : 90
Зенит
Санкт-Петербург
ЦСКА: Тримбл - 21, Уэйр - 16, Антонов - 13, Жан-Шарль - 10, Астапкович - 9, Митрович - 7, Руженцев - 6, Ухов - 5, Кливленд - 2, Чадов - 2, Курбанов - 2, Карпенко
Зенит: Шаманич - 21, Жбанов - 17, Рэндольф - 14, Фрейзер - 9, Мартюк - 9, Воронцевич - 6, Емченко - 6, Роберсон - 5, Узинский - 3, Щербенев, Карасёв, Кривых

«ЦСКА обыграл в матче недели «Зенит». Но скажу вам честно — я не считаю, что это ЦСКА выиграл встречу, это «Зенит» не забрал свою победу. Вторую игру подряд разочаровываюсь в тренере Пистиолисе — что в концовке с «Уралмашем», что с «Зенитом». Такое впечатление, что эксперименты с составом для него важнее побед. А в матче с «Зенитом» вообще был парадоксальный случай. Где-то приблизительно на четвёртой минуте второй четверти ЦСКА ведёт 18 очков, он делает групповую замену и преимущество начинает таять. Это вместо того, чтобы выиграть ещё в первой половине 30 очков, растоптать соперника и спокойно доигрывать, экспериментируй не хочу, Андреас делает от обратного. Не знаю, может быть, это такая греческая баскетбольная школа.

Я понимаю, что Кливленда надо разыгрывать, он много пропустил. Но Кливленд вместе с Чадовым — это такая же беда в защите, как и Руженцев вместе с Чадовым. А Руженцев сегодня — это самое большое разочарование в команде ЦСКА. Всё сделал, чтобы помочь сопернику. Поздравляю всех болельщиков с победой, но подчёркиваю — я разочарован», — сказал Гомельский в видео, которое он опубликовал в своём телеграм-канале.

