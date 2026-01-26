Гомельский выступил с резкой критикой Пистиолиса после победы ЦСКА в матче с «Зенитом»

Авторитетный российский комментатор и эксперт Владимир Гомельский выступил с резкой критикой в адрес главного тренера московского ЦСКА Андреаса Пистиолиса после сложного матча армейцев с санкт-петербургским «Зенитом». Встреча завершилась в пользу команда из Москвы со счётом 93:90.

«ЦСКА обыграл в матче недели «Зенит». Но скажу вам честно — я не считаю, что это ЦСКА выиграл встречу, это «Зенит» не забрал свою победу. Вторую игру подряд разочаровываюсь в тренере Пистиолисе — что в концовке с «Уралмашем», что с «Зенитом». Такое впечатление, что эксперименты с составом для него важнее побед. А в матче с «Зенитом» вообще был парадоксальный случай. Где-то приблизительно на четвёртой минуте второй четверти ЦСКА ведёт 18 очков, он делает групповую замену и преимущество начинает таять. Это вместо того, чтобы выиграть ещё в первой половине 30 очков, растоптать соперника и спокойно доигрывать, экспериментируй не хочу, Андреас делает от обратного. Не знаю, может быть, это такая греческая баскетбольная школа.

Я понимаю, что Кливленда надо разыгрывать, он много пропустил. Но Кливленд вместе с Чадовым — это такая же беда в защите, как и Руженцев вместе с Чадовым. А Руженцев сегодня — это самое большое разочарование в команде ЦСКА. Всё сделал, чтобы помочь сопернику. Поздравляю всех болельщиков с победой, но подчёркиваю — я разочарован», — сказал Гомельский в видео, которое он опубликовал в своём телеграм-канале.