«В фирменном стиле». Тренер «Далласа» Кидд — об игре Дончича
Главный тренер команды Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) «Даллас Маверикс» Джейсон Кидд прокомментировал поражение в матче с «Лос-Анджелес Лейкерс» (110:116).
НБА — регулярный чемпионат
25 января 2026, воскресенье. 04:30 МСК
Даллас Маверикс
Даллас
Окончен
110 : 116
Лос-Анджелес Лейкерс
Лос-Анджелес
Даллас Маверикс: Кристи - 24, Маршалл - 21, Уильямс - 20, Мартин - 17, Флэгг - 16, Томпсон - 6, Нембард - 2, Гэффорд - 2, Вашингтон - 2, Харди, Расселл, Пауэлл, Келли, Робинсон-Эрл
Лос-Анджелес Лейкерс: Дончич - 33, Джеймс - 17, Хатимура - 17, Ларэвиа - 13, Смарт - 13, Эйтон - 9, Вандербилт - 8, Хэйс - 6, Кнехт, Винсент, Джеймс, Клебер, Тимме
«О, он был… сам собой. Он набирает по многу очков. Он был очень хорош в первой четверти. Мы пытались использовать против него разные приёмы, но он всё это предвидел. Но я подумал, что для него это была игра в его фирменном стиле. Он понимал, что должен помочь своей команде победить», — приводит слова Кидда издание Clutch Points.
Этот матч стал для разыгрывающего «Лейкерс» Луки Дончича вторым на домашней площадке «Маверикс» после обмена в калифорнийский клуб. В ночь на 26 января он набрал 33 очка, сделал восемь подборов и отдал 11 передач.
