«В фирменном стиле». Тренер «Далласа» Кидд — об игре Дончича

Главный тренер команды Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) «Даллас Маверикс» Джейсон Кидд прокомментировал поражение в матче с «Лос-Анджелес Лейкерс» (110:116).

«О, он был… сам собой. Он набирает по многу очков. Он был очень хорош в первой четверти. Мы пытались использовать против него разные приёмы, но он всё это предвидел. Но я подумал, что для него это была игра в его фирменном стиле. Он понимал, что должен помочь своей команде победить», — приводит слова Кидда издание Clutch Points.

Этот матч стал для разыгрывающего «Лейкерс» Луки Дончича вторым на домашней площадке «Маверикс» после обмена в калифорнийский клуб. В ночь на 26 января он набрал 33 очка, сделал восемь подборов и отдал 11 передач.