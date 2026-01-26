В США высказались об адаптации Кирилла Елатонцева в NCAA

Американский журналист Джош Каллауэй обратил внимание на влияние российского новичка «Оклахомы Сунерз» Кирилла Елатонцева на команду. Спортсмен присоединился к коллективу NCAA в конце декабря прошлого года.

«В этом сезоне «Оклахома» во всех 20 матчах выходила с одним и тем же стартовым составом. Кирилл Елатонцев делает всё, чтобы это изменить», — написал Каллауэй на своей странице в социальных сетях.

Ранее «Оклахома» на выезде встречалась с «Миссури Тайгерз» и уступила в оверайме со счётом 87:88. Елатонцев набрал девять очков, сделал пять подборов (лучший показатель в команде).

Главные новости дня: