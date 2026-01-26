Дончич поделился смешной историей с выездной игры с «Далласом»

Разыгрывающий «Лос-Анджелес Лейкерс» Лука Дончич поделился забавной историей после гостевого матча регулярного чемпионата НБА сезона-2025/2026 с «Даллас Маверикс», который завершился победой команды из Лос-Анджелеса со счётом 116:110.

«Да, сегодня снова было такое. Помню свой первый визит сюда: собирался пройти в раздевалку, но забыл, что раздевалка гостей находится на противоположной стороне площадки. Сегодня в перерыве я чуть не зашёл не в тот тоннель для игроков — снова немного запутался», – сказал Дончич после матча во время общения со СМИ.

Напомним, с момента начала карьеры в НБА и до обмена в «Лейкерс» Дончич выступал за «Даллас».

В Калифорнии открыли мурал, посвящённый Дончичу и Коби Брайанту: