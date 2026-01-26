Скидки
Дончич поделился смешной историей с выездной игры с «Далласом»

Дончич поделился смешной историей с выездной игры с «Далласом»
,
Комментарии

Разыгрывающий «Лос-Анджелес Лейкерс» Лука Дончич поделился забавной историей после гостевого матча регулярного чемпионата НБА сезона-2025/2026 с «Даллас Маверикс», который завершился победой команды из Лос-Анджелеса со счётом 116:110.

НБА — регулярный чемпионат
25 января 2026, воскресенье. 04:30 МСК
Даллас Маверикс
Даллас
Окончен
110 : 116
Лос-Анджелес Лейкерс
Лос-Анджелес
Даллас Маверикс: Кристи - 24, Маршалл - 21, Уильямс - 20, Мартин - 17, Флэгг - 16, Томпсон - 6, Нембард - 2, Гэффорд - 2, Вашингтон - 2, Харди, Расселл, Пауэлл, Келли, Робинсон-Эрл
Лос-Анджелес Лейкерс: Дончич - 33, Джеймс - 17, Хатимура - 17, Ларэвиа - 13, Смарт - 13, Эйтон - 9, Вандербилт - 8, Хэйс - 6, Кнехт, Винсент, Джеймс, Клебер, Тимме

«Да, сегодня снова было такое. Помню свой первый визит сюда: собирался пройти в раздевалку, но забыл, что раздевалка гостей находится на противоположной стороне площадки. Сегодня в перерыве я чуть не зашёл не в тот тоннель для игроков — снова немного запутался», – сказал Дончич после матча во время общения со СМИ.

Напомним, с момента начала карьеры в НБА и до обмена в «Лейкерс» Дончич выступал за «Даллас».

В Калифорнии открыли мурал, посвящённый Дончичу и Коби Брайанту:

