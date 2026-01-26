Леброн в сезоне-2025/2026 в 41 год играет результативнее, чем в свои 40 лет

Лёгкий форвард «Лос-Анджелес Лейкерс» Леброн Джеймс в нынешнем сезоне НБА к настоящему моменту принял участие в 27 матчах. В 14 встречах, сыгранных в 40 лет, он в среднем набирал 20,5 очка, делал 4,9 подбора и отдавал 6,7 передачи при 50,7% реализации бросков с игры и 31,7% — из-за дуги.

После того как 30 декабря 2025 года форварду исполнился 41 год, он провёл 13 матчей, в которых его средние показатели выросли до 24,2 очка, 7,2 подбора и семи результативных передач. Процент попаданий с игры составил 50,9%, а из-за трёхочковой линии — 34,4%.

Напомним, в последнем матче регулярного чемпионата НБА «Лейкерс» на выезде обыграли «Даллас Маверикс» со счётом 116:110. Джеймс провёл на паркете 36 минут, набрав 17 очков, сделав восемь подборов и пять передач, а также отметился перехватом и блок-шотом.

