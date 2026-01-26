Дуэйн Уэйд высказался о публичных упрёках Янниса Адетокунбо в адрес партнёров

Трёхкратный чемпион Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) в составе «Майами Хит» Дуэйн Уэйд высказался о словах лидера «Милуоки Бакс» Янниса Адетокунбо, который ранее публично обвинил партнёров по команде в эгоизме.

Уэйд отметил, что сам в карьере сталкивался с похожими ситуациями и однажды публично критиковал Хассана Уайтсайда, однако всегда считал важным личный разговор с партнёром после подобных заявлений.

«Я не вправе судить, должен ли кто-то публично высказываться, потому что сам делал это раньше. Но каждый раз после этого обязательно разговаривал с партнёром один на один. После критики Хассана Уайтсайда в СМИ я подробно обсуждал с ним, чего он на самом деле хочет от баскетбола и как может этого достичь — на тот момент он этого не делал.

Для Янниса сейчас важный этап. Он только формируется как лидер и должен на собственном опыте понять, что значит быть лидером на новом этапе жизни», — сказал Уэйд в эфире NBA on Prime.

