26 очков Карри помогли «Голден Стэйт» обыграть «Миннесоту». Эдвардс оформил дабл-дабл

В ночь с 25 на 26 января мск на паркете «Таргет-центр» (Миннеаполис, США) завершился матч регулярного чемпионата Национальной баскетбольной ассоциации сезона-2025/2026 между клубами «Миннесота Тимбервулвз» и «Голден Стэйт Уорриорз». Гости выиграли встречу со счётом 111:85.

Самым результативным игроком матча стал американский лёгкий форвард хозяев Энтони Эдвардс. В его активе дабл-дабл: 32 очка, 11 подборов и две передачи. Американский разыгрывающий и лидер «Уорриорз» Стефен Карри набрал 26 очков, а также совершил два подбора и отдал семь результативных передач.

Отметим, «Уорриорз» прервали серию из двух поражений, а «Тимбервулвз» проиграли пять встреч подряд.