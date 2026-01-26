Скидки
Баскетбол

Миннесота Тимбервулвз — Голден Стэйт Уорриорз, результат матча 26 января 2026, счет 85:111, НБА сезона-2025/2026

26 очков Карри помогли «Голден Стэйт» обыграть «Миннесоту». Эдвардс оформил дабл-дабл
Комментарии

В ночь с 25 на 26 января мск на паркете «Таргет-центр» (Миннеаполис, США) завершился матч регулярного чемпионата Национальной баскетбольной ассоциации сезона-2025/2026 между клубами «Миннесота Тимбервулвз» и «Голден Стэйт Уорриорз». Гости выиграли встречу со счётом 111:85.

НБА — регулярный чемпионат
26 января 2026, понедельник. 01:30 МСК
Миннесота Тимбервулвз
Миннеаполис
Окончен
85 : 111
Голден Стэйт Уорриорз
Сан-Франциско
Миннесота Тимбервулвз: Эдвардс - 32, Дивинченцо - 22, Рэндл - 11, Хиланд - 5, Гобер - 4, Макдэниелс - 3, Диллингэм - 3, Инглс - 3, Конли - 2, Рид, Беранже, Кларк, Миллер
Голден Стэйт Уорриорз: Карри - 26, Муди - 19, Подзиемски - 12, Мелтон - 12, Ричард - 10, Хорфорд - 10, Сантос - 7, Пост - 5, Хилд - 4, Крайер - 3, Грин - 2, Джексон-Дэвис - 1, Пэйтон II, Спенсер

Самым результативным игроком матча стал американский лёгкий форвард хозяев Энтони Эдвардс. В его активе дабл-дабл: 32 очка, 11 подборов и две передачи. Американский разыгрывающий и лидер «Уорриорз» Стефен Карри набрал 26 очков, а также совершил два подбора и отдал семь результативных передач.

Отметим, «Уорриорз» прервали серию из двух поражений, а «Тимбервулвз» проиграли пять встреч подряд.

Комментарии
Новости. Баскетбол
