В НБА отменили ещё одну игру за сутки из-за сложных погодных условий

Матч регулярного чемпионата Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) между «Милуоки Бакс» и «Даллас Маверикс», который должен был завершиться в ночь на 26 января, отменён и будет перенесён на более поздний срок, о чём сообщил североамериканский журналист и инсайдер ESPN Шэмс Чарания на своей страничке в социальной сети X. Ранее по аналогичной причине был отменён матч между «Мемфис Гриззлиз» и «Денвер Наггетс».

НБА — регулярный чемпионат
25 января 2026, воскресенье. 23:30 МСК
Мемфис Гриззлиз
Мемфис
Перенесён
Денвер Наггетс
Денвер
НБА — регулярный чемпионат
26 января 2026, понедельник. 03:00 МСК
Милуоки Бакс
Милуоки
Не начался
Даллас Маверикс
Даллас
Такие переносы из-за погодных условий случаются в НБА крайне редко, однако за последние 36 часов в аэропортах Далласа из-за ледяного дождя были отменены более тысячи рейсов. Кроме того, еда, приготовленная для отменённого матча в «Фисерв-форум» в Милуоки, была пожертвована местным приютам.

«Даллас» дважды пытались вылететь в Милуоки, но оба раза безуспешно — их самолёт долгое время находился на взлётной полосе в ожидании обработки противообледенительными средствами. Всё это произошло вскоре после того, как был перенесён ещё один матч — «Голден Стэйт Уорриорз» — «Миннесота Тимбервулвз», который не состоялся 24 января из-за трагического инцидента в Миннеаполисе.

