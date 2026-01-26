Скидки
Оклахома-Сити Тандер — Торонто Рэпторс, результат матча 26 января 2026, счет 101:103, НБА сезона-2025/2026

24 очка Гиджеса-Александера не спасли лидера НБА «Оклахому» от поражения «Торонто»
Комментарии

В ночь с 25 на 26 января мск на паркете «Чизпик Энерджи-Арена» (Оклахома-Сити, США) завершился матч регулярного чемпионата Национальной баскетбольной ассоциации сезона-2025/2026 между клубами «Оклахома-Сити Тандер» и «Торонто Рэпторс». Гости выиграли встречу со счётом 103:101.

НБА — регулярный чемпионат
26 января 2026, понедельник. 03:00 МСК
Оклахома-Сити Тандер
Оклахома-Сити
Окончен
101 : 103
Торонто Рэпторс
Торонто
Оклахома-Сити Тандер: Гилджес-Александер - 24, Дорт - 19, Уильямс - 15, Холмгрен - 11, Уиггинс - 11, Джо - 10, Уильямс - 5, Дженг - 3, Уоллес - 3, Янгблад, Карлсон, Барнхайзер
Торонто Рэпторс: Куикли - 23, Барретт - 14, Ингрэм - 13, Дик - 10, Барнс - 10, Мамукелашвили - 10, Уолтер - 9, Шид - 9, Агбаджи - 5, Лоусон, Могбо, Темпл, Мартин, Баттл

Самым результативным игроком матча стал канадский разыгрывающий защитник хозяев Шей Гилджес-Александер. В его активе 24 очка, три подбора и шесть передач. Американский защитник «Рэпторс» Иммануэль Куикли оформил дабл-дабл: 23 очка, 11 подборов, а также отдал две результативные передачи.

Отметим, «Тандер» проиграли второй матч подряд, а победная серия «Торонто» насчитывает уже четыре встречи.

