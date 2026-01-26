24 очка Гиджеса-Александера не спасли лидера НБА «Оклахому» от поражения «Торонто»

В ночь с 25 на 26 января мск на паркете «Чизпик Энерджи-Арена» (Оклахома-Сити, США) завершился матч регулярного чемпионата Национальной баскетбольной ассоциации сезона-2025/2026 между клубами «Оклахома-Сити Тандер» и «Торонто Рэпторс». Гости выиграли встречу со счётом 103:101.

Самым результативным игроком матча стал канадский разыгрывающий защитник хозяев Шей Гилджес-Александер. В его активе 24 очка, три подбора и шесть передач. Американский защитник «Рэпторс» Иммануэль Куикли оформил дабл-дабл: 23 очка, 11 подборов, а также отдал две результативные передачи.

Отметим, «Тандер» проиграли второй матч подряд, а победная серия «Торонто» насчитывает уже четыре встречи.