Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Баскетбол Новости

Дабл-дабл Вембаньямы не спас «Сан-Антонио» от поражения в матче с «Нью-Орлеан»

Дабл-дабл Вембаньямы не спас «Сан-Антонио» от поражения в матче с «Нью-Орлеан»
Комментарии

В ночь с 25 на 26 января мск на паркете стадиона «Фрост Бэнк-центр» в американском Сан-Антонио завершился матч регулярного чемпионата Национальной баскетбольной ассоциации сезона-2025/2026 между клубами «Сан-Антонио Спёрс» и «Нью-Орлеан Пеликанс». Гости паркета выиграли встречу со счётом 104:95.

НБА — регулярный чемпионат
26 января 2026, понедельник. 03:00 МСК
Сан-Антонио Спёрс
Сан-Антонио
Окончен
95 : 104
Нью-Орлеан Пеликанс
Нью-Орлеан
Сан-Антонио Спёрс: Вембаньяма - 16, Джонсон - 15, Васселл - 13, Шампани - 13, Фокс - 12, Брайант - 6, Харпер - 5, Касл - 5, Корнет - 5, Барнс - 5, Маклафлин, Олиник, Сохан, Бийомбо, Уотерс III
Нью-Орлеан Пеликанс: Уильямсон - 24, Бей - 24, Мёрфи - 17, Мисси - 10, Джонс - 9, Фирс - 8, Альварадо - 6, Куин - 4, Маткович - 2, Пул, Джордан, Макгауэнс, Пиви, Хоукинс, Луни

Самым результативным в составе победителей стал американский лёгкий форвард Саддик Бей, на счету которого дабл-дабл из 24 очков, 10 подборов и четырёх результативных передач. Столько же набрал Зайон Уильямсон.

У хозяев наивысшей результативностью отметился французский центровой Виктор Вембаньяма, набравший дабл-дабл из 16 очков и 16 подборов.

Таблица НБА
Календарь НБА
Сейчас читают:
Трей Янг сменил клуб. Какие ещё суперзвёзды НБА уйдут до дедлайна? LIVE
Live
Трей Янг сменил клуб. Какие ещё суперзвёзды НБА уйдут до дедлайна? LIVE
Комментарии
Новости. Баскетбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android