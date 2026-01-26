Дабл-дабл Вембаньямы не спас «Сан-Антонио» от поражения в матче с «Нью-Орлеан»

В ночь с 25 на 26 января мск на паркете стадиона «Фрост Бэнк-центр» в американском Сан-Антонио завершился матч регулярного чемпионата Национальной баскетбольной ассоциации сезона-2025/2026 между клубами «Сан-Антонио Спёрс» и «Нью-Орлеан Пеликанс». Гости паркета выиграли встречу со счётом 104:95.

Самым результативным в составе победителей стал американский лёгкий форвард Саддик Бей, на счету которого дабл-дабл из 24 очков, 10 подборов и четырёх результативных передач. Столько же набрал Зайон Уильямсон.

У хозяев наивысшей результативностью отметился французский центровой Виктор Вембаньяма, набравший дабл-дабл из 16 очков и 16 подборов.