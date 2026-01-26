Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Баскетбол Новости

«Оклахома» впервые с 2023 года потерпела два домашних поражения подряд

«Оклахома» впервые с 2023 года потерпела два домашних поражения подряд
Комментарии

Сегодня, 26 января, завершился очередной матч в рамках регулярного сезона-2025/2026 Национальной баскетбольной ассоциации (НБА), в котором «Оклахома-Сити Тандер» принимала «Торонто Рэпторс». Игра завершилась со счётом 103:101 в пользу гостевой команды.

НБА — регулярный чемпионат
26 января 2026, понедельник. 03:00 МСК
Оклахома-Сити Тандер
Оклахома-Сити
Окончен
101 : 103
Торонто Рэпторс
Торонто
Оклахома-Сити Тандер: Гилджес-Александер - 24, Дорт - 19, Уильямс - 15, Холмгрен - 11, Уиггинс - 11, Джо - 10, Уильямс - 5, Дженг - 3, Уоллес - 3, Янгблад, Карлсон, Барнхайзер
Торонто Рэпторс: Куикли - 23, Барретт - 14, Ингрэм - 13, Дик - 10, Барнс - 10, Мамукелашвили - 10, Уолтер - 9, Шид - 9, Агбаджи - 5, Лоусон, Могбо, Темпл, Мартин, Баттл

Примечательно, что для «Оклахомы» это уже второе поражение подряд на своём паркете. Ранее баскетболисты «Тандер» уступили «Индиане Пэйсерс» со счётом 114:117 в матче, прошедшем в ночь на 24 января. Таким образом, «Оклахома» впервые с ноября 2023 года проиграла два домашних матча подряд.

Тогда, в ноябре, серия неудач пришлась на встречи с «Нью-Орлеан Пеликанс» и «Голден Стэйт Уорриорз», причём оба поражения оказались минимальными — с разницей в четыре и два очка соответственно. Сейчас совокупное отставание в двух домашних играх составило пять очков.

Сейчас читают:
Трей Янг сменил клуб. Какие ещё суперзвёзды НБА уйдут до дедлайна? LIVE
Live
Трей Янг сменил клуб. Какие ещё суперзвёзды НБА уйдут до дедлайна? LIVE
Комментарии
Новости. Баскетбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android