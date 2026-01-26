«Оклахома» впервые с 2023 года потерпела два домашних поражения подряд

Сегодня, 26 января, завершился очередной матч в рамках регулярного сезона-2025/2026 Национальной баскетбольной ассоциации (НБА), в котором «Оклахома-Сити Тандер» принимала «Торонто Рэпторс». Игра завершилась со счётом 103:101 в пользу гостевой команды.

Примечательно, что для «Оклахомы» это уже второе поражение подряд на своём паркете. Ранее баскетболисты «Тандер» уступили «Индиане Пэйсерс» со счётом 114:117 в матче, прошедшем в ночь на 24 января. Таким образом, «Оклахома» впервые с ноября 2023 года проиграла два домашних матча подряд.

Тогда, в ноябре, серия неудач пришлась на встречи с «Нью-Орлеан Пеликанс» и «Голден Стэйт Уорриорз», причём оба поражения оказались минимальными — с разницей в четыре и два очка соответственно. Сейчас совокупное отставание в двух домашних играх составило пять очков.