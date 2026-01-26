Дэйгнолт высказался о втором подряд домашнем поражении «Оклахомы»

Главный тренер «Оклахома-Сити Тандер» Марк Дэйгнолт прокомментировал поражение своей команды в матче регулярного сезона Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) с «Торонто Рэпторс», который завершился со счётом 101:103.

«Они [«Рэпторс»], конечно, реализовали свои моменты и сделали то, что у нас не получилось. В таких ситуациях в концовке многое решает умение распоряжаться временем. Думаю, у нас это получалось достаточно хорошо, и мы дали себе шанс на успех», — заявил Дэйгнолт во время послематчевой пресс-конференции.

Любопытно, что сегодняшнее поражение «Оклахомы» стало для команды вторым подряд на домашней арене — в последний раз подобная серия случалась в ноябре 2023 года.