Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Баскетбол Новости

Дэйгнолт высказался о втором подряд домашнем поражении «Оклахомы»

Дэйгнолт высказался о втором подряд домашнем поражении «Оклахомы»
Комментарии

Главный тренер «Оклахома-Сити Тандер» Марк Дэйгнолт прокомментировал поражение своей команды в матче регулярного сезона Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) с «Торонто Рэпторс», который завершился со счётом 101:103.

НБА — регулярный чемпионат
26 января 2026, понедельник. 03:00 МСК
Оклахома-Сити Тандер
Оклахома-Сити
Окончен
101 : 103
Торонто Рэпторс
Торонто
Оклахома-Сити Тандер: Гилджес-Александер - 24, Дорт - 19, Уильямс - 15, Холмгрен - 11, Уиггинс - 11, Джо - 10, Уильямс - 5, Дженг - 3, Уоллес - 3, Янгблад, Карлсон, Барнхайзер
Торонто Рэпторс: Куикли - 23, Барретт - 14, Ингрэм - 13, Дик - 10, Барнс - 10, Мамукелашвили - 10, Уолтер - 9, Шид - 9, Агбаджи - 5, Лоусон, Могбо, Темпл, Мартин, Баттл

«Они [«Рэпторс»], конечно, реализовали свои моменты и сделали то, что у нас не получилось. В таких ситуациях в концовке многое решает умение распоряжаться временем. Думаю, у нас это получалось достаточно хорошо, и мы дали себе шанс на успех», — заявил Дэйгнолт во время послематчевой пресс-конференции.

Любопытно, что сегодняшнее поражение «Оклахомы» стало для команды вторым подряд на домашней арене — в последний раз подобная серия случалась в ноябре 2023 года.

Сейчас читают:
Трей Янг сменил клуб. Какие ещё суперзвёзды НБА уйдут до дедлайна? LIVE
Live
Трей Янг сменил клуб. Какие ещё суперзвёзды НБА уйдут до дедлайна? LIVE
Комментарии
Новости. Баскетбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android