Дёмин получил резкий толчок в спину во время матча НБА, за Егора вступились

В данный момент проходит матч в рамках регулярного сезона-2025/2026 Национальной баскетбольной ассоциации (НБА), в котором «Лос-Анджелес Клипперс» принимает «Бруклин Нетс». На момент написания новости счёт на табло — 98:66 в пользу домашней команды.

В начале третьей четверти произошёл инцидент с участием 19-летнего российского защитника «Бруклина» Егора Дёмина. Дёмин был вынужден сфолить, чтобы прервать атаку защитника «Клипперс» Джеймса Хардена, после чего бигмен хозяев Джон Коллинз толкнул его в спину.

Права на видео принадлежат NBA MEDIA VENTURES, LLC.

В результате за Дёмина вступился одноклубник Теренс Мэнн. В итоге арбитры назначили двойной технический фол как для Мэнна, так и для Коллинза.