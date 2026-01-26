Скидки
Главная Баскетбол Новости

Дёмин получил резкий толчок в спину во время матча НБА, за Егора вступились

Комментарии

В данный момент проходит матч в рамках регулярного сезона-2025/2026 Национальной баскетбольной ассоциации (НБА), в котором «Лос-Анджелес Клипперс» принимает «Бруклин Нетс». На момент написания новости счёт на табло — 98:66 в пользу домашней команды.

НБА — регулярный чемпионат
26 января 2026, понедельник. 05:00 МСК
Лос-Анджелес Клипперс
Лос-Анджелес
Окончен
126 : 89
Бруклин Нетс
Нью-Йорк
Лос-Анджелес Клипперс: Леонард - 28, Харден - 19, Коллинз - 18, Миллер - 16, Зубац - 11, Сандерс - 9, Болдуин Мл. - 8, Нидерхаузер - 4, Лопес - 3, Кристи - 3, Батюм - 3, Данн - 2, Браун - 2
Бруклин Нетс: Вульф - 14, Дёмин - 12, Портер - 9, Уилсон - 9, Мэнн - 8, Шарп - 8, Уильямс - 7, Клэкстон - 6, Сараф - 6, Пауэлл - 5, Лидделл - 3, Мартин - 2

В начале третьей четверти произошёл инцидент с участием 19-летнего российского защитника «Бруклина» Егора Дёмина. Дёмин был вынужден сфолить, чтобы прервать атаку защитника «Клипперс» Джеймса Хардена, после чего бигмен хозяев Джон Коллинз толкнул его в спину.

Права на видео принадлежат NBA MEDIA VENTURES, LLC.

В результате за Дёмина вступился одноклубник Теренс Мэнн. В итоге арбитры назначили двойной технический фол как для Мэнна, так и для Коллинза.

