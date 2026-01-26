Скидки
Лос-Анджелес Клипперс — Бруклин Нетс, результат матча 26 января 2026, счёт 126:89, регулярный чемпионат НБА 2025/2026, Егор Дёмин

«Клипперс» разгромили «Бруклин» в матче НБА. Егор Дёмин набрал 12 очков
Комментарии

Утром 26 января мск на паркете «Интьют Доум» (Инглвуд, США) завершился матч регулярного чемпионата Национальной баскетбольной ассоциации сезона-2025/2026 между клубами «Лос-Анджелес Клипперс» и «Бруклин Нетс». Хозяева с разгромным счётом 126:89 выиграли встречу.

НБА — регулярный чемпионат
26 января 2026, понедельник. 05:00 МСК
Лос-Анджелес Клипперс
Лос-Анджелес
Окончен
126 : 89
Бруклин Нетс
Нью-Йорк
Лос-Анджелес Клипперс: Леонард - 28, Харден - 19, Коллинз - 18, Миллер - 16, Зубац - 11, Сандерс - 9, Болдуин Мл. - 8, Нидерхаузер - 4, Лопес - 3, Кристи - 3, Батюм - 3, Данн - 2, Браун - 2
Бруклин Нетс: Вульф - 14, Дёмин - 12, Портер - 9, Уилсон - 9, Мэнн - 8, Шарп - 8, Уильямс - 7, Клэкстон - 6, Сараф - 6, Пауэлл - 5, Лидделл - 3, Мартин - 2

В составе победителей самым результативным игроком стал американский лёгкий форвард Кавай Леонард. На его счету 28 очков, пять подборов и две передачи. Его партнёр по команде звёздный разыгрывающий из США Джеймс Харден набрал 19 очков.

У гостей больше всех очков заработал тяжёлый форвард Дэнни Вульф — 14. Российский защитник Егор Дёмин набрал 12 очков, сделал два подбора и пять передач.

