«Клипперс» разгромили «Бруклин» в матче НБА. Егор Дёмин набрал 12 очков

Утром 26 января мск на паркете «Интьют Доум» (Инглвуд, США) завершился матч регулярного чемпионата Национальной баскетбольной ассоциации сезона-2025/2026 между клубами «Лос-Анджелес Клипперс» и «Бруклин Нетс». Хозяева с разгромным счётом 126:89 выиграли встречу.

В составе победителей самым результативным игроком стал американский лёгкий форвард Кавай Леонард. На его счету 28 очков, пять подборов и две передачи. Его партнёр по команде звёздный разыгрывающий из США Джеймс Харден набрал 19 очков.

У гостей больше всех очков заработал тяжёлый форвард Дэнни Вульф — 14. Российский защитник Егор Дёмин набрал 12 очков, сделал два подбора и пять передач.