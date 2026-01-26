Скидки
Жорди Фернандес высказался о поражении «Бруклина» от «Клипперс» с разницей в 37 очков

Комментарии

Главный тренер «Бруклин Нетс» Жорди Фернандес после матча регулярного сезона Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) с «Лос-Анджелес Клипперс» (89:126) прокомментировал выступление своей команды.

НБА — регулярный чемпионат
26 января 2026, понедельник. 05:00 МСК
Лос-Анджелес Клипперс
Лос-Анджелес
Окончен
126 : 89
Бруклин Нетс
Нью-Йорк
Лос-Анджелес Клипперс: Леонард - 28, Харден - 19, Коллинз - 18, Миллер - 16, Зубац - 11, Сандерс - 9, Болдуин Мл. - 8, Нидерхаузер - 4, Лопес - 3, Кристи - 3, Батюм - 3, Данн - 2, Браун - 2
Бруклин Нетс: Вульф - 14, Дёмин - 12, Портер - 9, Уилсон - 9, Мэнн - 8, Шарп - 8, Уильямс - 7, Клэкстон - 6, Сараф - 6, Пауэлл - 5, Лидделл - 3, Мартин - 2

«Это вещи, которые мы могли контролировать, но не сделали этого. Сейчас нам нужно определиться, кем мы хотим быть, для этого крайне важны усилия и концентрация каждого. Необходимо чётко осознавать, где ты находишься и чему уделяешь внимание именно в этот момент — это самое главное сейчас.

Как вы сказали, для нас был важен хороший старт, но, к сожалению, он у нас не получился. Это накладывает определённую ответственность, уже обсуждали, что такие ситуации закономерны — такова жизнь, это часть процесса развития и поиска своего пути. Мы по-прежнему уверены в нашем видении и знаем, чего хотим достичь как организация с отличным руководством и владельцами. Конечно, всё решают те, кто выходит на площадку, им нужно соответствовать определённому уровню борьбы и игры.

На данный момент из трёх матчей мы показали должную конкуренцию только в одном, этого недостаточно. В каждом матче, независимо от результата, нам нужно быть конкурентоспособными. Это следующий шаг — разбирать ошибки, поддерживать друг друга и вместе двигаться вперёд. Именно так всё и должно быть», — заявил Фернандес во время послематчевой пресс-конференции.

