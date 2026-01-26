Жорди Фернандес высказался о поражении «Бруклина» от «Клипперс» с разницей в 37 очков

Главный тренер «Бруклин Нетс» Жорди Фернандес после матча регулярного сезона Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) с «Лос-Анджелес Клипперс» (89:126) прокомментировал выступление своей команды.

«Это вещи, которые мы могли контролировать, но не сделали этого. Сейчас нам нужно определиться, кем мы хотим быть, для этого крайне важны усилия и концентрация каждого. Необходимо чётко осознавать, где ты находишься и чему уделяешь внимание именно в этот момент — это самое главное сейчас.

Как вы сказали, для нас был важен хороший старт, но, к сожалению, он у нас не получился. Это накладывает определённую ответственность, уже обсуждали, что такие ситуации закономерны — такова жизнь, это часть процесса развития и поиска своего пути. Мы по-прежнему уверены в нашем видении и знаем, чего хотим достичь как организация с отличным руководством и владельцами. Конечно, всё решают те, кто выходит на площадку, им нужно соответствовать определённому уровню борьбы и игры.

На данный момент из трёх матчей мы показали должную конкуренцию только в одном, этого недостаточно. В каждом матче, независимо от результата, нам нужно быть конкурентоспособными. Это следующий шаг — разбирать ошибки, поддерживать друг друга и вместе двигаться вперёд. Именно так всё и должно быть», — заявил Фернандес во время послематчевой пресс-конференции.