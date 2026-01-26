Тренер «Бруклина» Фернандес: около 30 минут мы играли так, словно смирились с поражением

Главный тренер «Бруклин Нетс» Жорди Фернандес после матча регулярного чемпионата Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) с «Лос-Анджелес Клипперс» (89:126) прокомментировал, в каких аспектах его команда проявила себя хорошо, а в каких уступила, отвечая на вопрос о действиях в защите противника.

— Если говорить о защите «Клипперс» и ваших бросках, было ли что-то, что мешало вам войти в ритм?

— Конечно, у них опытная и хорошая защита, но мы сами могли сыграть лучше. Был ли сегодня какой-то положительный момент? Да, если взять отрезок — примерно 18 минут, начиная с шестой минуты второй четверти до конца третьей, — тогда мы действительно играли в хороший баскетбол, не опускали руки и были конкурентоспособны. Мы выиграли третью четверть, достойно провели шесть минут второй. Но остальное время — около 30 минут — мы играли так, словно смирились с поражением.

Я уже говорил: можно просто проиграть, а можно быть по-настоящему проигравшей командой. В те 18 минут мы уступали, но боролись. А в остальные 30 были именно такими — проигравшими по духу. Нам нужно определиться, кто мы и кем хотим быть на площадке, — рассказал Фернандес во время послематчевой пресс-конференции.