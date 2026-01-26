Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Баскетбол Новости

Тренер «Бруклина» Фернандес: около 30 минут мы играли так, словно смирились с поражением

Тренер «Бруклина» Фернандес: около 30 минут мы играли так, словно смирились с поражением
Комментарии

Главный тренер «Бруклин Нетс» Жорди Фернандес после матча регулярного чемпионата Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) с «Лос-Анджелес Клипперс» (89:126) прокомментировал, в каких аспектах его команда проявила себя хорошо, а в каких уступила, отвечая на вопрос о действиях в защите противника.

НБА — регулярный чемпионат
26 января 2026, понедельник. 05:00 МСК
Лос-Анджелес Клипперс
Лос-Анджелес
Окончен
126 : 89
Бруклин Нетс
Нью-Йорк
Лос-Анджелес Клипперс: Леонард - 28, Харден - 19, Коллинз - 18, Миллер - 16, Зубац - 11, Сандерс - 9, Болдуин Мл. - 8, Нидерхаузер - 4, Лопес - 3, Кристи - 3, Батюм - 3, Данн - 2, Браун - 2
Бруклин Нетс: Вульф - 14, Дёмин - 12, Портер - 9, Уилсон - 9, Мэнн - 8, Шарп - 8, Уильямс - 7, Клэкстон - 6, Сараф - 6, Пауэлл - 5, Лидделл - 3, Мартин - 2

— Если говорить о защите «Клипперс» и ваших бросках, было ли что-то, что мешало вам войти в ритм?
— Конечно, у них опытная и хорошая защита, но мы сами могли сыграть лучше. Был ли сегодня какой-то положительный момент? Да, если взять отрезок — примерно 18 минут, начиная с шестой минуты второй четверти до конца третьей, — тогда мы действительно играли в хороший баскетбол, не опускали руки и были конкурентоспособны. Мы выиграли третью четверть, достойно провели шесть минут второй. Но остальное время — около 30 минут — мы играли так, словно смирились с поражением.

Я уже говорил: можно просто проиграть, а можно быть по-настоящему проигравшей командой. В те 18 минут мы уступали, но боролись. А в остальные 30 были именно такими — проигравшими по духу. Нам нужно определиться, кто мы и кем хотим быть на площадке, — рассказал Фернандес во время послематчевой пресс-конференции.

Сейчас читают:
Трей Янг сменил клуб. Какие ещё суперзвёзды НБА уйдут до дедлайна? LIVE
Live
Трей Янг сменил клуб. Какие ещё суперзвёзды НБА уйдут до дедлайна? LIVE
Комментарии
Новости. Баскетбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android