Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Баскетбол Новости

Жорди Фернандес оценил новичков «Бруклина» после разгрома от «Клипперс»

Жорди Фернандес оценил новичков «Бруклина» после разгрома от «Клипперс»
Комментарии

Главный тренер «Бруклин Нетс» Жорди Фернандес после матча регулярного чемпионата Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) с «Лос-Анджелес Клипперс» (89:126) оценил выступление молодых игроков своей команды.

НБА — регулярный чемпионат
26 января 2026, понедельник. 05:00 МСК
Лос-Анджелес Клипперс
Лос-Анджелес
Окончен
126 : 89
Бруклин Нетс
Нью-Йорк
Лос-Анджелес Клипперс: Леонард - 28, Харден - 19, Коллинз - 18, Миллер - 16, Зубац - 11, Сандерс - 9, Болдуин Мл. - 8, Нидерхаузер - 4, Лопес - 3, Кристи - 3, Батюм - 3, Данн - 2, Браун - 2
Бруклин Нетс: Вульф - 14, Дёмин - 12, Портер - 9, Уилсон - 9, Мэнн - 8, Шарп - 8, Уильямс - 7, Клэкстон - 6, Сараф - 6, Пауэлл - 5, Лидделл - 3, Мартин - 2

— Когда матч начинает уходить из-под контроля, особенно когда на площадке много молодых игроков и новичков, чему бы вы хотели, чтобы они научились, дабы оставаться вовлечёнными в игру?
— Прежде всего очень важно, чтобы молодые игроки получали такие игровые минуты. Нет лучшего способа прогрессировать, чем набираться опыта в реальной конкурентной борьбе. Но нужно помнить, если команда слишком часто проводит время на площадке, уступая в счёте, это может привести к закреплению неправильных навыков.

Поэтому важно найти правильный баланс. В любом случае радует, что ребята выходят на паркет — мы хотим, чтобы они становились лучше, уверены, у них всё получится, — рассказал Фернандес во время послематчевой пресс-конференции.

Сейчас читают:
Трей Янг сменил клуб. Какие ещё суперзвёзды НБА уйдут до дедлайна? LIVE
Live
Трей Янг сменил клуб. Какие ещё суперзвёзды НБА уйдут до дедлайна? LIVE
Комментарии
Новости. Баскетбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android