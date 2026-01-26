Скидки
НБА — 2025/2026: результаты на 26 января, календарь, таблица

НБА: результаты матчей 26 января
Комментарии

В ночь на 26 января мск в Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) состоялся очередной игровой день регулярного чемпионата сезона-2025/2026, в рамках которого поклонники баскетбола смогли увидеть шесть матчей. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с их результатами.

НБА. Результаты игр на 26 января:

«Детройт Пистонс» — «Сакраменто Кингз» — 139:116;
«Миннесота Тимбервулвз» — «Голден Стэйт Уорриорз» — 85:111;
«Оклахома-Сити Тандер» — «Торонто Рэпторс» — 101:103;
«Сан-Антонио Спёрс» — «Нью-Орлеан Пеликанс» — 95:104;
«Финикс Санз» — «Майами Хит» — 102:111;
«Лос-Анджелес Клипперс» — «Бруклин Нетс» — 126:89.

Календарь НБА сезона-2025/2026
Турнирная таблица НБА сезона-2025/2026
Главные новости дня:

