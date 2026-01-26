НБА: результаты матчей 26 января

В ночь на 26 января мск в Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) состоялся очередной игровой день регулярного чемпионата сезона-2025/2026, в рамках которого поклонники баскетбола смогли увидеть шесть матчей. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с их результатами.

НБА. Результаты игр на 26 января:

«Детройт Пистонс» — «Сакраменто Кингз» — 139:116;

«Миннесота Тимбервулвз» — «Голден Стэйт Уорриорз» — 85:111;

«Оклахома-Сити Тандер» — «Торонто Рэпторс» — 101:103;

«Сан-Антонио Спёрс» — «Нью-Орлеан Пеликанс» — 95:104;

«Финикс Санз» — «Майами Хит» — 102:111;

«Лос-Анджелес Клипперс» — «Бруклин Нетс» — 126:89.

