Названы три показателя, по которым Дёмин был лучшим в «Бруклине» в матче с «Клипперс»

Ранним утром 26 января завершился матч регулярного чемпионата Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) между «Лос-Анджелес Клипперс» и «Бруклин Нетс» (126:89). Российский разыгрывающий «Бруклина» Егор Дёмин отметился тремя показателями, которые лучше, чем у его товарищей по команде.

Дёмин отдал пять результативных передач (лучший в «Бруклине»), провёл на площадке 28 минут и 38 секунд (лучший в «Бруклине»), а также реализовал три трёхочковых броска (лучший в «Бруклине»). Также отметим, что Егор набрал 12 очков (второй результат в команде после Дэнни Вульфа, у которого 14 очков).

