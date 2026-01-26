Названы три показателя, по которым Дёмин был лучшим в «Бруклине» в матче с «Клипперс»
Ранним утром 26 января завершился матч регулярного чемпионата Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) между «Лос-Анджелес Клипперс» и «Бруклин Нетс» (126:89). Российский разыгрывающий «Бруклина» Егор Дёмин отметился тремя показателями, которые лучше, чем у его товарищей по команде.
НБА — регулярный чемпионат
26 января 2026, понедельник. 05:00 МСК
Лос-Анджелес Клипперс
Лос-Анджелес
Окончен
126 : 89
Бруклин Нетс
Нью-Йорк
Лос-Анджелес Клипперс: Леонард - 28, Харден - 19, Коллинз - 18, Миллер - 16, Зубац - 11, Сандерс - 9, Болдуин Мл. - 8, Нидерхаузер - 4, Лопес - 3, Кристи - 3, Батюм - 3, Данн - 2, Браун - 2
Бруклин Нетс: Вульф - 14, Дёмин - 12, Портер - 9, Уилсон - 9, Мэнн - 8, Шарп - 8, Уильямс - 7, Клэкстон - 6, Сараф - 6, Пауэлл - 5, Лидделл - 3, Мартин - 2
Дёмин отдал пять результативных передач (лучший в «Бруклине»), провёл на площадке 28 минут и 38 секунд (лучший в «Бруклине»), а также реализовал три трёхочковых броска (лучший в «Бруклине»). Также отметим, что Егор набрал 12 очков (второй результат в команде после Дэнни Вульфа, у которого 14 очков).
