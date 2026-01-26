Единая лига представила символическую пятёрку недели, двое россиян — в списке

Пресс-служба Единой лиги ВТБ представила символическую пятёрку лучших баскетболистов по итогам завершившейся игровой недели (с 19 по 25 января). В список вошли два российских спортсмена (Павел Савков и Егор Рыжов) и три легионера.

Символическая пятёрка недели Единой лиги:

Мело Тримбл (ЦСКА);

Джален Рейнольдс (УНИКС);

Павел Савков (МБА-МАИ);

Егор Рыжов («Енисей»);

Би Джей Джонсон («Локомотив-Кубань»).

Фото: https://t.me/vtbleague

Первое место в турнирной таблице в настоящий момент занимает московский ЦСКА, на счету которого 21 победа и два поражения. На второй строчке находится казанский УНИКС с аналогичным соотношением побед и поражений. Топ-3 замыкает краснодарский «Локомотив-Кубань» (16 побед и восемь поражений).

