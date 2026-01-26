Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Баскетбол Новости

Единая лига представила символическую пятёрку недели, двое россиян — в списке

Единая лига представила символическую пятёрку недели, двое россиян — в списке
Комментарии

Пресс-служба Единой лиги ВТБ представила символическую пятёрку лучших баскетболистов по итогам завершившейся игровой недели (с 19 по 25 января). В список вошли два российских спортсмена (Павел Савков и Егор Рыжов) и три легионера.

Символическая пятёрка недели Единой лиги:

Мело Тримбл (ЦСКА);
Джален Рейнольдс (УНИКС);
Павел Савков (МБА-МАИ);
Егор Рыжов («Енисей»);
Би Джей Джонсон («Локомотив-Кубань»).

Фото: https://t.me/vtbleague

Первое место в турнирной таблице в настоящий момент занимает московский ЦСКА, на счету которого 21 победа и два поражения. На второй строчке находится казанский УНИКС с аналогичным соотношением побед и поражений. Топ-3 замыкает краснодарский «Локомотив-Кубань» (16 побед и восемь поражений).

Материалы по теме
Казалось, шансов нет, но «Зенит» заставил ЦСКА понервничать. Большой разбор матча недели
Казалось, шансов нет, но «Зенит» заставил ЦСКА понервничать. Большой разбор матча недели

Главные новости дня:

Комментарии
Новости. Баскетбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android