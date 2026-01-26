Дёмин выполнил более чем в два раза больше «трёшек», чем двухочковых бросков в НБА

Разыгрывающий «Бруклин Нетс» Егор Дёмин в дебютном сезоне в Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) выполнил в два раза больше трёхочковых бросков, чем двухочковых.

После матча регулярного чемпионата НБА с «Лос-Анджелес Клипперс» Егор в общей сложности исполнил уже 237 «трёшек» (93 попадания, 39,2%), в то время как со средней дистанции и из-под кольца он атаковал лишь 96 раз (40 попаданий, 41,6%). Таким образом, количество попыток из-за дуги превышает число двухочковых бросков в 2,46 раза.

В этом сезоне НБА Дёмин к настоящему моменту принял участие в 39 матчах, в которых в среднем набирал 10,2 очка, делал три подбора и 3,4 передачи.

