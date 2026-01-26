Скидки
Лука Дончич установил уникальный рекорд в истории НБА

Разыгрывающий «Лос-Анджелес Лейкерс» Лука Дончич стал автором уникального достижения в истории НБА. Словенский баскетболист провёл шесть подряд выездных матчей, в каждом из которых набирал не менее 30 очков, отдавал восемь передач и совершал как минимум один перехват.

Как отмечает статистический сервис OptaSTATS, это самая продолжительная подобная серия среди всех игроков за всю историю Национальной баскетбольной ассоциации.

Дончичу 26 лет. К настоящему моменту он принял участие в 36 матчах этого сезона НБА, в которых в среднем набирал 33,4 очка, совершал 7,8 подбора и отдавал 8,7 передачи.

