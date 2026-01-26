В Москве пройдёт Матч звёзд АСБ — 2026

31 января в Москве состоится Матч звёзд Ассоциации студенческого баскетбола — 2026. Мероприятие пройдёт в универсальном спортивном зале «Дружба» и начнётся в 17:00 мск.

В рамках звёздного уикенда пройдут два матча между мужскими и женскими командами Запада и Востока. Участники Матча звёзд выбираются АСБ по результатам выступления в сезоне-2025/2026, а также с помощью голосования болельщиков.

Фото: АСБ

В программу Матча звёзд войдут конкурсы: по трёхочковым броскам (отдельно для мужчин и женщин), а также слэм-данков (для мужчин) и мастерства (для женщин).

АСБ — крупнейшая студенческая спортивная лига Европы, объединяющая 700 команд из 63 регионов России. Ежегодно в чемпионате проводится более 4500 матчей.