Профсоюз игроков НБА сделал заявление после двух убийств в Миннеаполисе

Профсоюз игроков НБА (NBPA) выпустил заявление после очередной стрельбы в Миннеаполисе, в результате которой сотрудниками федеральной иммиграционной службы США (ICE) был убит 37-летний мужчина Алекс Претти. До этого сотрудниками ICE была убита 37-летняя Рене Гуд. В документе подчеркивается необходимость защиты свободы слова и недопустимость угроз гражданским правам.

«После новостей об очередной стрельбе со смертельным исходом в Миннеаполисе — городе, который находится на передовой борьбы с несправедливостью, — игроки НБА больше не могут молчать.

Сейчас, как никогда ранее, мы должны защищать право на свободу слова и солидаризироваться с жителями Миннесоты, которые протестуют и рискуют своими жизнями, требуя справедливости.

Братство игроков НБА, как и сами Соединённые Штаты, — это сообщество, состоящее из людей со всего мира, мы отказываемся позволить пламени раздора угрожать гражданским свободам, которые должны защищать нас всех.

Профсоюз игроков (NBPA) и его члены выражают глубочайшие соболезнования семьям Алекса Претти и Рене Гуд. Сейчас наши мысли сосредоточены на безопасности и благополучии всех членов нашего сообщества», — приводит текст заявления пресс-служба профсоюза.

