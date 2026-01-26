Игрок «Клипперс» Коллинз объяснил, зачем резко толкнул Дёмина во время матча НБА

28-летний тяжёлый форвард «Лос-Анджелес Клипперс» Джон Коллинз прокомментировал инцидент с российским игроком «Бруклин Нетс» Егором Дёминым во время матча регулярного чемпионата (126:89). В начале третьей четверти Дёмин сфолил, чтобы прервать атаку защитника «Клипперс» Джеймса Хардена, после чего Коллинз толкнул россиянина в спину.

«Это полностью совпадает с моими убеждениями. Каждый раз, когда мне бросают вызов, у меня просыпается боевой дух.

Особенно если соперник начинает действовать агрессивно против моих товарищей — это только разжигает во мне желание защищать команду. Кто бы ни тронул моих братьев, обязательно заступлюсь за них. На площадке я всегда готов прикрыть своих. Наше с Харденом взаимопонимание становится только крепче, а такие ситуации делают нашу связь ещё сильнее», — сказал Коллинз во время общения со СМИ после матча.