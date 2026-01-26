Скидки
Главная Баскетбол Новости

Игрок «Клипперс» Коллинз объяснил, зачем резко толкнул Дёмина во время матча НБА

Комментарии

28-летний тяжёлый форвард «Лос-Анджелес Клипперс» Джон Коллинз прокомментировал инцидент с российским игроком «Бруклин Нетс» Егором Дёминым во время матча регулярного чемпионата (126:89). В начале третьей четверти Дёмин сфолил, чтобы прервать атаку защитника «Клипперс» Джеймса Хардена, после чего Коллинз толкнул россиянина в спину.

НБА — регулярный чемпионат
26 января 2026, понедельник. 05:00 МСК
Лос-Анджелес Клипперс
Лос-Анджелес
Окончен
126 : 89
Бруклин Нетс
Нью-Йорк
Лос-Анджелес Клипперс: Леонард - 28, Харден - 19, Коллинз - 18, Миллер - 16, Зубац - 11, Сандерс - 9, Болдуин Мл. - 8, Нидерхаузер - 4, Лопес - 3, Кристи - 3, Батюм - 3, Данн - 2, Браун - 2
Бруклин Нетс: Вульф - 14, Дёмин - 12, Портер - 9, Уилсон - 9, Мэнн - 8, Шарп - 8, Уильямс - 7, Клэкстон - 6, Сараф - 6, Пауэлл - 5, Лидделл - 3, Мартин - 2

«Это полностью совпадает с моими убеждениями. Каждый раз, когда мне бросают вызов, у меня просыпается боевой дух.

Особенно если соперник начинает действовать агрессивно против моих товарищей — это только разжигает во мне желание защищать команду. Кто бы ни тронул моих братьев, обязательно заступлюсь за них. На площадке я всегда готов прикрыть своих. Наше с Харденом взаимопонимание становится только крепче, а такие ситуации делают нашу связь ещё сильнее», — сказал Коллинз во время общения со СМИ после матча.

Новости. Баскетбол
