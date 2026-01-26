Энтони Эдвардс высказался о двух убийствах в Миннеаполисе

Атакующий защитник и лидер «Миннесоты Тимбервулвз» Энтони Эдвардс прокомментировал трагические события в Миннеаполисе, где 24 января сотрудниками федеральной иммиграционной службы США (ICE) был убит 37-летний Алекс Претти — медицинский работник отделения интенсивной терапии. Это уже второй случай гибели взрослого человека в результате стрельбы федеральных сил в городе за последние три недели после смерти 37-летней Рене Гуд.

«Просто обожаю Миннесоту. Обожаю ту любовь и поддержку, которую они мне оказывают, так что поддерживаю всё, что они делают. У меня нет соцсетей, поэтому не совсем в курсе всего происходящего, но я слышал, что творится. Поэтому я и моя семья определённо молимся за каждого», — сказал Эдвардс во время общения с журналистом Дейном Муром.

