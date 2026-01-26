Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Баскетбол Новости

Владимир Гомельский оценил шансы «Зенита» вернуться в топ-3 Единой лиги этого сезона

Владимир Гомельский оценил шансы «Зенита» вернуться в топ-3 Единой лиги этого сезона
Комментарии

Популярный российский комментатор и эксперт Владимир Гомельский поделился мнением о недавнем матче регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ между московским ЦСКА и «Зенитом» из Санкт-Петербурга. Встреча прошла в Москве и завершилась со счётом 93:90 в пользу хозяев площадки.

Единая лига ВТБ . Регулярный чемпионат
24 января 2026, суббота. 16:00 МСК
ЦСКА
Москва
Окончен
93 : 90
Зенит
Санкт-Петербург
ЦСКА: Тримбл - 21, Уэйр - 16, Антонов - 13, Жан-Шарль - 10, Астапкович - 9, Митрович - 7, Руженцев - 6, Ухов - 5, Кливленд - 2, Чадов - 2, Курбанов - 2, Карпенко
Зенит: Шаманич - 21, Жбанов - 17, Рэндольф - 14, Фрейзер - 9, Мартюк - 9, Воронцевич - 6, Емченко - 6, Роберсон - 5, Узинский - 3, Щербенев, Карасёв, Кривых

«Невозможно судить по одной отдельно взятой игре. У «Зенита» в первой половине были привычные ошибки в защите и отсутствие лидеров, за исключением Жбанова, в атаке. Во второй половине «Зенит» воспользовался снижением старательности и мотивации в игре армейцев. Мне понравились Шаманич и Рэндольф, а также Роберсон. Состав и ротация «Зенита» позволяют предполагать, что команда может вернуться в тройку лидеров турнира, но работа предстоит объёмная», — написал Гомельский на своём официальном сайте.

В настоящий момент «Зенит» занимает четвёртое место в турнирной таблице Единой лиги. На счету команды из Санкт-Петербурга 14 побед и девять поражений. Лидером является ЦСКА (21 победа и два поражения).

Материалы по теме
Казалось, шансов нет, но «Зенит» заставил ЦСКА понервничать. Большой разбор матча недели
Казалось, шансов нет, но «Зенит» заставил ЦСКА понервничать. Большой разбор матча недели

Баскетболист врезался в двух девушек во время интервью:

Комментарии
Новости. Баскетбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android