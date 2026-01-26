Лидер «Финикса» Букер получил растяжение правой лодыжки, названы сроки восстановления

Атакующий защитник «Финикс Санз» Девин Букер получил растяжение правой лодыжки и пропустит минимум одну неделю. Об этом информирует Reuters со ссылкой на пресс-службу команды. Спортсмен получил повреждение в недавнем матче регулярного чемпионата НБА с «Атлантой Хоукс» (103:110), где покинул паркет в третьей четверти.

По словам главного тренера «Санз» Джордана Отта, Букер чувствует себя достаточно хорошо. Тренер также сообщил, что медперсонал команды пока оценивает состояние защитника Джейлена Грина из-за продолжающейся проблемы с подколенным сухожилием после его раннего ухода с той же игры.

Напомним, Букер получил повреждение, когда наступил на правую ногу центрового «Хоукс» Оньеке Оконгву.

Девин Букер встретился с Дэвидом Бекхэмом и Джеки Чаном: