Лидер «Финикса» Букер получил растяжение правой лодыжки, названы сроки восстановления

Лидер «Финикса» Букер получил растяжение правой лодыжки, названы сроки восстановления
Атакующий защитник «Финикс Санз» Девин Букер получил растяжение правой лодыжки и пропустит минимум одну неделю. Об этом информирует Reuters со ссылкой на пресс-службу команды. Спортсмен получил повреждение в недавнем матче регулярного чемпионата НБА с «Атлантой Хоукс» (103:110), где покинул паркет в третьей четверти.

НБА — регулярный чемпионат
24 января 2026, суббота. 03:30 МСК
Атланта Хоукс
Атланта
Окончен
110 : 103
Финикс Санз
Финикс
Атланта Хоукс: Оконгву - 25, Джонсон - 23, Макколлум - 21, Александер-Уолкер - 13, Кеннард - 9, Дэниэлс - 8, Кисперт - 8, Колоко - 2, Гуйе - 1, Уоллес, Ньюэлл, Крейчи
Финикс Санз: Букер - 31, Аллен - 16, Гиллеспи - 16, Брукс - 11, Игодаро - 8, Уильямс - 6, О'Нил - 5, Данн - 4, Грин - 4, Гудвин - 2, Ричардс, Малуач, Флеминг, Хэйс

По словам главного тренера «Санз» Джордана Отта, Букер чувствует себя достаточно хорошо. Тренер также сообщил, что медперсонал команды пока оценивает состояние защитника Джейлена Грина из-за продолжающейся проблемы с подколенным сухожилием после его раннего ухода с той же игры.

Напомним, Букер получил повреждение, когда наступил на правую ногу центрового «Хоукс» Оньеке Оконгву.

Девин Букер встретился с Дэвидом Бекхэмом и Джеки Чаном:

